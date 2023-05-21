مقتل 3 جنود باكستانيين في هجوم على نقطة عسكرية

هاجم مسلحون موقعا عسكريا في منطقة زرغون بمحافظة بلوشستان الباكستانية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وأحد المهاجمين.

وبحسب صحيفة Dawn، فإن الهجوم الذي شنته مجموعة من الإرهابيين في الصباح الباكر استهدف موقعا تم إنشاؤه مؤخرا "للمساعدة في التحقق من جهود الابتزاز التي تستهدف مناجم الفحم في المنطقة".

وذكر التقرير أن القوات الأمنية "ردت بسرعة على إطلاق النار، وصدت الإرهابيين"، وحدد الجيش المكان الذي يُزعم أن الإرهابيين يختبئون فيه، وبدأ عملية للقضاء عليهم.

وفي وقت سابق، قتل عشرة أشخاص وأصيب 1750 آخرين في اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في باكستان.

المصدر: RT + وكالات