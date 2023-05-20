روسيا.. المعتقل بتهمة إحراق القرآن يعترف بتلقي أوامره من استخبارات كييف

اعترف المعتقل بتهمة حرق القرآن الكريم في مدينة فولغوغراد الروسية، بأنه أقدم على هذه الجريمة بأوامر من الاستخبارات الأوكرانية.

ووفقا للجنة التحقيق، تم رفع دعوى جنائية بشأن "فعل عام يهدف لإهانة المشاعر الدينية للمؤمنين" بعد حرق نسخة من القرآن في فولغوغراد، وتم اعتقال أحد السكان المحليين يدعى نيكيتا جورافيل.

وأضافت اللجنة: "أثناء الاستجواب، اعترف جورافيل بأنه نفذ فعله المحدد بتوجيه من الاستخبارات الأوكرانية، مقابل مكافأة مالية قدرها 10 آلاف روبل. وبعد ذلك، سلم تسجيل الفيديو إلى ضابط إدارة أمن الدولة الأوكرانية. كما أفاد بتورطه في التعاون بتصوير فيديو للمنشآت العسكرية".

وأضافت لجنة التحقيق الروسية أنه كجزء من القضية الجنائية، تجري عمليات تفتيش في مكان إقامة المشتبه به بحثا عن أدلة ذات أهمية للتحقيق.

المصدر: نوفوستي