بعد تعليقها الأسبوع الماضي.. مظاهرات حاشدة في إسرائيل رفضا للتعديلات القضائية (صور + فيديو)

أفادت مراسلة RT مساء يوم السبت، بأن المحتجين في إسرائيل استأنفوا التظاهرات رفضا للتعديلات القضائية بعد تعليقها الأسبوع الماضي بسبب الأوضاع الأمنية.

وذكرت المراسلة أن نحو 135 ألف إسرائيلي تظاهروا الليلة في تل أبيب رفضا للتعديلات.

وأضافت أن المستوطنين تظاهروا في البلدة القديمة بالقدس تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، مشيرة إلى أنه تم الاعتداء على ممتلكات فلسطينيين بطريق الواد.

وأفادت في السياق بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت فتاة فلسطينية في طريق الواد في القدس القديمة.

المصدر: RT