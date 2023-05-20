وسائل إعلام: كييف طلبت من باريس طائرة حكومية لزيلينسكي

كشف مصدر في الإليزيه عن موافقة باريس على طلب كييف توفير طائرة حكومية للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، نظرا للعلاقة الخاصة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وزيلينسكي.

وفي وقت سابق، أفيد أن زيلينسكي وصل إلى مدينة هيروشيما اليابانية، على متن طائرة حكومية فرنسية لحضور قمة مجموعة السبع.

وانتقد زعيم حزب "باتريوتس" اليميني الفرنسي، فلوريان فيليبو، قرار باريس، قائلا إنها "تواصل لعب دور تاكسي" فلاديمير زيلينسكي ويفعلون ذلك على حساب دافعي الضرائب الفرنسيين.

وسأل الأوكرانيون فرنسا يوم الخميس، عما إذا كان بإمكانها تزويد كييف بطائرة ليسافر بها فلاديمير زيلينسكي، إلى المملكة العربية السعودية، وفقا لمصدر في قصر الإليزيه.

ووفقا لتقرير قناة BFMTV التلفزيونية: "بحسب معلوماتنا، أوضحوا في باريس رد فعلهم الإيجابي على طلب الأوكرانيين من منطلق أن إيمانويل ماكرون يعرف فلاديمير زيلينسكي قبل أن يصبح رئيسا. بالإضافة إلى ذلك، تم استقباله (زيلينسكي) في قصر الإليزيه حتى قبل حكمه لكييف، في إشارة قوية لدعم أوكرانيا من فرنسا".

وبحسب القناة، توجه الرئيس الأوكراني الأسبوع الماضي إلى فرنسا من ألمانيا على متن طائرة حكومية فرنسية.

المصدر: نوفوستي