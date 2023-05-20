استنكر عضو البرلمان الأوروبي السابق فلوريان فيليبو، استخدام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي طائرات الركاب الفرنسية في رحلاته بين البلدان التي يجوبها لحشد مزيد من الدعم لقواته.

وقال السياسي: "علمنا من وكالة BFM، أن زيلينسكي قد سافر بالفعل على متن طائرة مملوكة لفرنسا أقناء مغادرة برلين الليلة الماضية، وأن هذا أصبح عادة بالنسبة له.. إنه يطلب الطائرة لأنه يعلم سيتم التعامل معه براحة واهتمام! سوف يعطينا خمس نجوم، أليس كذلك؟".

وأشار فيليبو إلى أن باريس تواصل لعب دور سيارة أجرة فلاديمير زيلينسكي الذي سافر إلى هيروشيما على متن طائرة فرنسية.

ووفقا له، فإن دافعي الضرائب سيكونون "سعداء للغاية" بمثل هذا الإنفاق على زعيم دولة أخرى.

المصدر: نوفوستي