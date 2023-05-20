بكين تستنكر بيانات قمة مجموعة السبع حول الصين وتقدم احتجاجا رسميا لليابان

أعربت وزارة الخارجية الصينية عن استيائها من تصريحات مجموعة دول G7 حول بكين، وتدخل بلدان المجموعة في شؤون الصين الداخلية.

وتقدمت الخارجية الصينية باحتجاج رسمي لليابان الدولة المستضيفة لقمة مجموعة السبع في مدينة هيروشيما، وغيرها من دول المجموعة، عقب إصدارهم لبيان يعبر عن قلقهم من ممارسات الصين تجاه تايوان وبحر الصين الجنوبي وحقوق الإنسان وغيرها من الممارسات داخل الصين نفسها.

وأضافت الوزارة: "بالرغم من جميع مخاوفنا، تواصل مجموعة السبع التلاعب بالقضايا المتعلقة بالشأن الصيني، ومحاولات تشويه سمعة بكين والتدخل في شأنها الداخلي، وبهذا الصدد يعرب الجانب الصيني عن استيائه من هذه المواقف، وتقدم باحتجاج شديد اللهجة لرئيس القمة اليابانية والأطراف المعنية".

وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من التصريحات الصاخبة التي تدلي بها دول مجموعة السبع الكبار، حول السلام والاستقرار حول العالم، إلا أن أفعالها تعرقل السلام الدولي وتضر بالاستقرار الإقليمي، وتمنع تنمية الدول الأخرى.

المصدر: نوفوستي