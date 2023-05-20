الصين تطالب دول مجموعة السبع بالتوقف عن التدخل في شؤونها الداخلية

طالبت وزارة الخارجية الصينية دول G7 بالتوقف عن التدخل في شؤون الصين الداخلية، وإملاء التعليمات على حكومتها تحت غطاء حماية حقوق الإنسان.

وجاء في بيان الوزارة أن "كل ما يخص هونغ كونغ وشينجيانغ والتبت هو شأن داخلي للصين"، مؤكدا رفض بكين لأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية تحت ستار "حقوق الإنسان".

وشددت الوزارة على "ضرورة إيقاف دول مجموعة السبع سياستها بإلقاء اللوم على الصين في القضايا المتعلقة بهونغ كونغ وشينجيانغ والتبت، والتفكير بجدية في تاريخها وانتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بها".

ونشرت مجموعة السبع بيانا عقب القمة المنعقدة في مدينة هيروشيما اليابانية، أفادت فيه بأن دول المجموعة ستواصل التعبير عن قلقها حول وضع حقوق الإنسان في الصين، داعية بكين" للوفاء بالتزاماتها بموجب الإعلان الصيني البريطاني، واتباع القانون الأساسي لهونغ كونغ، الذي يمنح الأخيرة حقوقها واستقلالها وحكما ذاتيا".

المصدر: نوفوستي