لافروف: بدأ ظهور "شرخ" في العلاقة بين الغرب الجماعي والأغلبية العالمية

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن "شرخا" في العلاقة بين الغرب الجماعي والأغلبية العالمية قد بدأ بالظهور.

وقال لافروف خلال كلمة ألقاها اليوم السبت أمام الجمعية الــ 31 لمجلس السياسة الخارجية والدفاعية: "ما يحدث حول أوكرانيا الآن، يعجل الانتقال إلى نظام علاقات دولية متعدد الأقطاب".. واشنطن استخدمت الأزمة الأوكرانية لتوحيد معسكرها، لكن هذا التوحيد يعني بالنسبة لها إخضاع جميع الأطراف لإرادتها. ومع ذلك هذا التوحيد حدث بالفعل، ولكن ما حدث معه في نفس الوقت هو ظهور شرخ في العلاقة بين الغرب الجماعي والجنوب والشرق العالمي".

وأشار لافروف إلى أنه مطلع على أن ممثل إحدى دول الاتحاد الأوروبي اقترح خلال المناقشات الداخلية الأخيرة التخلي عن استخدام مصطلح "الجنوب العالمي" لأن هذا كما يعتقد يبعث إشارة خاطئة مفادها أنهم منفصلون عن الغرب ويدخلون ضمن دائرة مصالح روسيا والصين.

وشدد على أن "الغرب وصل إلى هذه الدرجة من الهوس بعظمته، وضرورة قمع أي وجهات نظر بديلة"

وبحسبه، من بين قادة دول الجنوب العالمي، هناك الكثيرون ممن هم على استعداد للدفاع عن مصالحهم: "الجنوب العالمي مستعد ودون الإدلاء بتصريحات صاخبة، لمقاومة إملاءات الغرب، الذي أصبح أكثر تدخلا وأكثر عدوانية، بكل ما يعنيه ذلك من ابتزاز وتهديدات وعقوبات، وأكثر من ذلك بكثير".

المصدر: تاس