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لافروف: قرارات مجموعة السبع الأخيرة تهدف إلى الاحتواء المزدوج لروسيا والصين

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لافروف: قرارات مجموعة السبع الأخيرة تهدف إلى الاحتواء المزدوج لروسيا والصين
AP
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وصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، القرارات التي اتخذتها قمة مجموعة السبع في هيروشيما، اليوم السبت، بأنها تهدف إلى الاحتواء المزدوج لروسيا والصين.

وقال لافروف خلال مشاركته في الدورة الـ31 للجمعية العامة للمجلس الروسي للسياسة الخارجية والدفاعية في موسكو: "أنظروا إلى القرارات التي تجري مناقشتها واعتمادها اليوم في هيروشيما في قمة مجموعة السبع والتي تهدف إلى الاحتواء المزدوج لروسيا وجمهورية الصين الشعبية".

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وأشار لافروف إلى أن "المسار الغربي" بالشكل الذي عرفته السياسة الخارجية الروسية حتى وقت قريب، "استنفد نفسه تماما"، ودخلت روسيا "مرحلة المواجهة الحادة مع كتلة عدوانية تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".

وتابع: "تم تحديد المهمة بشكل صريح وعلني وهي هزيمة روسيا في ساحة المعركة، ولكن دون التوقف عند هذا الحد، بل المضي قدما للقضاء عليها كمنافس جيوسياسي.. في الواقع، أي دولة أخرى تطالب بمكانة مستقلة في الساحة العالمية، سيتم قمعها أيضا باعتبارها منافسا".

ولفت الوزير الروسي إلى حقيقة أن مجتمع الخبراء في الدول الغربية بات يعمل علنا على "دراسة طلب تلقاه لوضع سيناريوهات لتقسيم روسيا"، وهم لا يخفون أن وجود روسيا كمركز مستقل يتعارض مع تحقيق هدف الهيمنة العالمية للغرب.

المصدر: "تاس"

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