سياسي فرنسي: تواصل باريس لعب دور سيارة الأجرة الخاصة لزيلينسكي

قال زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو، إن باريس تواصل لعب دور سيارة الأجرة التي تقل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نحو وجهاته المختلفة.

وكتب فيليبو تغريدة عبر "تويتر" قال فيها: " تواصل فرنسا لعب دور سيارة الأجرة لدى زيلينسكي الذي غادر باريس على متن طائرة فرنسية متوجها نحو مدينة هيروشيما اليابانية، للمشاركة في قمة مجموعة السبع الكبار، ودافعو الضرائب الفرنسيون سيكونون سعداء بسماع ذلك!".

وأفيد في وقت سابق بوصول الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى مدينة هيروشيما، على متن طائرة فرنسية حكومية، للمشاركة في اجتماعات قمة مجموعة السبع.

وافتتحت قمة مجموعة السبع (قادة اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا بالإضافة إلى رؤساء المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية) يوم الجمعة الماضي في مدينة هيروشيما اليابانية، وذلك بالتزامن مع انطلاق قمة الجامعة العربية في جدة.

وفي عام 2023، تولت اليابان رئاسة مجموعة الدول السبع، حيث تعقد القمة في هيروشيما في الفترة من 19-21 مايو، وإضافة إلى دول المجموعة، تستضيف القمة الهند وأستراليا والبرازيل وكوريا الجنوبية وفيتنام وإندونيسيا، التي تترأس رابطة دول جنوب شرق آسيا، وجزر كوك، التي تترأس منتدى جزر المحيط الهادئ، وجزر القمر التي تترأس الاتحاد الإفريقي.

كذلك دعيت إلى القمة سبع منظمات: الأمم المتحدة، وكالة الطاقة الدولية، صندوق النقد الدولي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البنك الدولي، منظمة الصحة العالمية، منظمة التجارة العالمية.

Confirmation : la France continue de jouer les taxis de #Zelensky !



Il vole actuellement à bord d’un Airbus de la République française vers le G7 au Japon révèle France Info !



Le contribuable français sera ravi !…🤦 — Florian Philippot (@f_philippot) May 20, 2023

المصدر: نوفوستي