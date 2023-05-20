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إيران تعدم "Alex".. أحد أبرز متزعمي شبكات الدعارة بالبلاد (صورة)

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إيران تعدم
وسائل إعلام
صورة تعبيرية
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نفذ القضاء الإيراني، صباح اليوم السبت، حكم الإعدام بحق زعيم شبكة الاتجار بالنساء المعروف بـ"ألكس".

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وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، أنه تم تنفيذ حكم الإعدام صباح اليوم السبت، ضد شهروز سخنوري المعروف باسم "ألكس"، بجريمة الاتجار بالبشر بغرض الدعارة.

وأعلن المركز الإعلامي للسلطة القضائية، أنه تم تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة بشأن سخنوري صباحا.

إيران تعدم
مهر
شهروز سخنوري المعروف بـ"ألكس"

ويعود التحقيق في قضية المدعو Alex إلى العام 2018، حيث اتهم شهروز سخنوري بترؤس شبكة تهريب ومرافقة إيرانيات إلى دول أخرى مثل الإمارات وماليزيا وأوكرانيا، بغرض الفساد والدعارة.

المصدر: مهر 

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