جولة الإعادة.. انطلاق عملية التصويت للأتراك المقيمين في الخارج

انطلقت اليوم السبت، رسميا، عملية التصويت في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التركية، للأتراك المقيمين خارج تركيا.

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ووفق مراسلنا، فإنه بإمكان حوالي ثلاثة ملايين ونصف المليون تركي، وهو عدد من يحق له التصويت من أتراك الخارج، التصويت في مقرات البعثات الديبلوماسية التركية، وكذلك في المعابر الحدودية الجوية والبرية.

وستستمر عملية التصويت في بعض الدول حتى مساء 22 مايو الجاري، وفي دول أخرى ستستمر حتى مساء 24 الجاري.

وسيختار المواطنون الأتراك في هذا التصويت، بين مرشحين اثنين فقط لمنصب رئيس الجمهورية، وهم الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان، وهو مرشح تحالف الشعب الحاكم، ومرشح تحالف الأمة المعارض كمال كيليتشدار أوغلو.

ولم يتمكن أي من المرشحين الثلاثة للرئاسة، وهم أردوغان وكيليتشدار أوغلو ومرشح تحالف آتا/الأجداد القومي اليميني المتطرف سنان أوغان، من الحصول على النسبة المطلوبة للفوز، وهي 50% زائد صوت واحد.

وحصل أردوغان في انتخابات 14 الشهر الجاري على 49.52%؜ من أصوات الناخبين، بينما حصل كيليتشدار أوغلو على 44.88%، فيما حصل سنان أوغان على 5.17% من مجموع الأصوات.

ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة داخل تركيا في 28 مايو الجاري.

المصدر:RT