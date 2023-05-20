سفير مصر يتحدث عن الإعداد لمبادرة السلام الإفريقية حول أوكرانيا

قال نزيه النجاري سفير جمهورية مصر العربية لدى روسيا الاتحادية، إن مبادرة السلام الإفريقية الخاصة بالأزمة الأوكرانية لا تزال قيد المناقشة.

وأضاف السفير في حديث له على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان": "قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا في وقت سابق إنه تحدث نيابة عن دول إفريقيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك مع فلاديمير زيلينسكي، حيث قدم لهما مبادرة سلام نيابة عن زامبيا والسنغال والكونغو وأوغندا ومصر وجنوب افريقيا".

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ووفقا له، وافق بوتين وزيلينسكي على قبول مهمة رؤساء الدول الإفريقية في موسكو وكييف. وكما أشار رامافوزا، فقد تم إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة ومكتب الاتحاد الإفريقي بهذه المبادرة.

المصدر: نوفوستي