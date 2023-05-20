خارجية اليابان: زيلينسكي يشارك شخصيا في جلسة حول أوكرانيا بقمة مجموعة السبع

أفادت الخارجية اليابانية، في بيان لها اليوم السبت، بأن فلاديمير زيلينسكي سيشارك شخصيا في جلسة عمل حول أوكرانيا في إطار قمة مجموعة السبع في مدينة هيروشيما.

وذكرت الوزارة، أن زيلينسكي سيحضر كضيف اجتماعا موسعا لقادة مجموعة السبع وقادة الدول الأخرى حول قضايا السلام والاستقرار.

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ونوهت الوزارة، في بيانها، بأنه خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى كييف في مارس من هذا العام، اتفق الطرفان على مشاركة زيلينسكي في بعض فعاليات قمة هيروشيما عن طريق الإنترنت.

وقال البيان: "بعد ذلك، أعرب الرئيس زيلينسكي عن رغبته الراسخة في حضور القمة شخصيا، وبعد إجراء تقييم شامل لجدول الأعمال العام للقمة، تقرر عقد جلسة بشأن أوكرانيا في اليوم الأخير من القمة في يوم 21 مايو مع حضور شخصي للرئيس زيلينسكي".

ووفقا لبيان الخارجية اليابانية، "من المقرر أيضا عقد اجتماع ثنائي بين رئيس الوزراء كيشيدا والرئيس زيلينسكي".

المصدر: نوفوستي