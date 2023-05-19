لقاء مرتقب بين زيلينسكي وبايدن في هيروشيما

أعلن مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، عن لقاء مرتقب بين فلاديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأوضح يرماك خلال تصريحات متلفزة، أن زيلينسكي سيلتقي بايدن في الأيام المقبلة خلال قمة مجموعة السبع في هيروشيما.

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وقال يرماك إن الرئيسين سيبحثان في سلسلة موضوعات، بينها "التحالف الدولي" لتسليم مقاتلات.

وأكد أن التحالف سيمكن أوكرانيا في وقت قريب جدا من الحصول على كل ما تحتاج إليه لحماية أجوائها ومدنها.

أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أبلغ قادة مجموعة السبع دعمه لمبادرة مشتركة تهدف لتدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف-16.

وقال المسؤول: "خلال الفترة التي سيجري فيها التدريب في الأشهر المقبل، سيقرر تحالف الدول المشاركة في هذا الجهد موعد تقديم طائرات وعددها ومن سيقدمها"، معطيا الإشارة الأقوى حتى الآن من جانب الولايات المتحدة لتسليم هذه الطائرات التي تطالب بها كييف بشدة،

وتمثل الخطوة تحولا كبيرا لإدارة بايدن التي قاومت الدعوات لإجراء برنامج تدريب مخصص للطيارين الأوكرانيين، حيث ذكرت "نيويورك تايمز" أن واشنطن منعت الأوروبيين من تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرة "إف-16".

إلى ذلك، ذكرت صحف غربية نقلا عن مصدر أن تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة الطائرات المقاتلة بما في ذلك طائرات "إف-16"، سيجري في أوروبا وسيستغرق عدة أشهر، وقد يبدأ في الأسابيع المقبلة.

المصدر: وكالات