نقلت قناة "فرانس 24" التلفزيونية عن الخبير العسكري مارك تشاسيليان، أن تسليم أوكرانيا مقاتلات F-16 الأمريكية، سيمثل كابوسا لوجستيا لكييف.

ونقلت القناة عن خبير الدفاع مارك تشاسيليان قوله: "يتم تزويد الطائرات بمجموعة كاملة من المعدات، والآن ليس هناك ما يضمن توفرها.. هناك أيضا مشكلة في الأسلحة التي ستحملها هذه المقاتلات. هل سيكون لدى الحلفاء الغربيين ما يكفي من القنابل والصواريخ؟ والقذائف؟، المخزونات الحالية ليست كبيرة بما فيه الكفاية".

وبحسب قوله، لن تكون عمليات تسليم الطائرات منطقية إذا لم تجد دول "الناتو" صواريخ كافية لها. بالإضافة إلى ذلك، فإن نقل مقاتلات من طراز F-16 إلى أوكرانيا سيكون تحديا لوجستيا صعبا، كما تقول المقالة.

ويوم الجمعة، نقلت شبكة NBC الأمريكية، نقلا عن مسؤول أمريكي كبير، عن خطط الولايات المتحدة وحلفائها لنقل طائرات مقاتلة إلى القوات الأوكرانية. وأشار المسؤول إلى أن كييف لا يمكنها استقبال المركبات مباشرة من واشنطن.

المصدر: نوفوستي