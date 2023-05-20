الجيش الكوري الجنوبي يحقق مع ضابط غادر وحدته العسكرية بدون إذن لزيارة عضو  فرقة "بي تي إس"

قال الجيش في كوريا الجنوبية إنه يحقق مع ضابط بتهمة التسلل خارج وحدته العسكرية بدون إذن لزيارة وحدة يتمركز فيها "جين" عضو فرقة "بي تي إس" الذي يقضي خدمته العسكرية الإلزامية.

ووفقا لمسؤولين عسكريين، غادر ضابط تمريض في العشرينيات من العمر مقر وحدته العسكرية في شهر يناير بدون إذن، وزار الوحدة الواقعة في مقاطعة يون تشون الحدودية، على بعد 60 كيلومترا شمال سيئول.

وصرح مسؤول بالجيش بأن التحقيق جار وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على النتائج.

وبموجب القانون العسكري في كوريا الجنوبية، يعاقب الجندي الذي يترك مكان واجبه العسكري بدون إذن أو لا يعود إليه في غضون فترة زمنية محددة، بغرامة تصل إلى 3 ملايين وون (2258 دولارا أمريكيا) أو السجن لمدة عام واحد.

جدير بالذكر أن "جين" عضو فرقة "بي تي إس"، التحق بمعسكر التدريب في ديسمبر الماضي، ومن المقرر أن ينهي خدمته العسكرية في يونيو 2024.

وفي كوريا الجنوبية، يجب على جميع الرجال الأصحاء الخدمة في الجيش لمدة عامين تقريبا.

المصدر: "يونهاب"