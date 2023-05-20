انفجارات في كييف ومناطق أوكرانية أخرى
AFP Sergei SUPINSKY
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أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف وبعض المناطق الأخرى ليلة الجمعة.
ودوت صفارات الإنذار في مقاطعات كييف وتشيرنيغوف وجيتومير بشمال أوكرانيا.
وأعلنت سلطات مقاطعة كييف عن عمل أنظمة الدفاع الجوي وسقوط حطام صواريخ أو طائرات مسيرة روسية في بعض المناطق.
وحسب سلطات كييف، فإن سقوط الحطام تسبب باندلاع حريق في حي دنيبروفسكي بالعاصمة.
ولم ترد على الفور معلومات عن إصابات أو ضحايا.
المصدر: وكالات