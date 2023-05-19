صفارات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات أوكرانية

أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعات خاركوف، ودنيبروبيتروفسك، وبولتافا في أوكرانيا، محذرة من ضربات جوية روسية.

وبحسب الخريطة، دوت صفارات الإنذار في المقاطعات في الساعة 20:08 بتوقيت موسكو.

يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنته الاستخبارات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي