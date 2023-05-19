سيناتور أمريكي يعلق على فضيحة تضخيم البنتاعون أسعار الأسلحة الموردة لكييف

علق عضو الكونغرس الأمريكي، بول غوسار، على فضيحة تضخيم البنتاغون أسعار الأسلحة الموردة إلى كييف، مؤكدا أن العالم بحاجة إلى تسوية الأزمة الأوكرانية، وليس لتسليم أسلحة جديدة لكييف.

وقال غوسار: "التقارير التي تفيد بأن البنتاغون قد يكون عمدا بالغ في تقييم أسعار المعدات العسكرية التي أرسلها إلى أوكرانيا، مزعجة للغاية. مثل هذه الحيل المحاسبية ببساطة تفتح الباب أمامنا للمزيد من إرسال أسلحة إضافية إلى أوكرانيا."

وأعرب عن اقتناعه بضرورة تحقيق السلام في أوكرانيا، وعدم تزويد كييف بأسلحة فتاكة، وبالتالي إثارة المزيد من عمليات القتل، وأكد المشرع الأمريكي أن "سيطرة الكونغرس (بهذا الشأن) لها ما يبررها".

وفي وقت سابق، كشفت مصادر أمريكية عن مبالغة وزارة الدفاع في أسعار الأسلحة الأمريكية التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا، بواقع ثلاثة مليارات دولار عن القيمة الحقيقية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية، قوله: "وجدنا تناقضات في كيفية تقييمنا للمعدات التي أرسلناها إلى أوكرانيا".

المصدر: RT + نوفوستي