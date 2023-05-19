بعد تحذير طالبان لها.. طهران تدعو إلى حل قضية المياه بين إيران وأفغانستان بالتفاهم

دعا وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي إلى حل قضية المياه بين إيران وأفغانستان عبر التفاهم، وسماح سلطات "طالبان" للمسؤولين الإيرانيين بتفقد سد كمال خان.

وقال وحيدي في تصريحات صحفية في أصفهان "إن الحصة المائية لإيران في بحيرة هامون هي حق تاريخي وأن حكام أفغانستان وطالبان قد أذعنوا مرارا بها وقالوا إنه في حال توفر منسوب للمياه سيتم إطلاق هذه الحصة".

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وأضاف وزير الداخلية أن طالبان تقول حاليا بعدم وجود للمياه، "لكن بعض التقارير تفيد بوجود المياه خلف السد المعني (سد كمال خان وحوض كجكي)، مشيرا إلى أنه بهدف معالجة الالتباس الحاصل يجب التوصل إلى تفاهم مع طالبان.

وبذلك، اقترح وحيدي أنه يجب حل هذه القضية عبر التفاهم "ولتسمح طالبان لمسؤولي بلادنا بتفقد هذا السد، ونظرا لشحة المياه التي يعاني منها مواطنونا في شرق البلاد وخاصة في محافظة سيستان وبلوشستان، فإنه يجب حل سوء الفهم في هذا المجال".

المصدر: وكالة إرنا