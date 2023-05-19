عبداللهيان: أفغانستان لم تسمح للفريق الفني الإيراني بقياس كمية المياه في نهر هيرمند

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عن عدم تعاون أفغانستان لزيارة وفود فنية إيرانية لقياس منسوب المياه في نهر هيرمند الحدودي المشترك.

وكتب عبد اللهيان في تغريدة على "تويتر": "طلبت مرارا وتكرارا من وزير خارجية أفغانستان بالإنابة، الملا متقي، للوفاء بالتزاماتهم وفق معاهدة هيرمند وتوفير إمكانية زيارة الوفود الفنية وقياس منسوب المياه لكنهم ما لم يفعلوا ذلك"، مشيرا إلى أن "سيستان تعاني من الجفاف. المعيار لوجود أو عدم وجود الماء هو التفقد الفني والموضوعي وليس اصدار بيان سياسي".

در ماه های اخیر مکررا از ملامتقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان خواستم طبق عهدنامه هیرمند،به تعهدات خودشان عمل کنند و امکان بازدید هیاتهای فنی و سنجش میزان آب را فراهم کنند، که نکردند.

سیستان از خشکسالی رنج می برد.ملاک بود و‌ نبود آب، بازدید فنی و عینی است و‌ نه صدور بیانیه سیاسی. — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) May 18, 2023

هذا وحذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي حكام أفغانستان حول حقوق ايران من مياه نهر هيرمند قائلا: "لو أكد خبراؤنا نقص المياه، فليس لدينا ما نقوله، وإلا فلن نسمح بانتهاك حقوق شعبنا. خذوا كلامي على محمل الجد حتى لا تعاتبوا لاحقا".

ورد رئيس وزراء أفغانستان، بالقول إن "إمارة أفغانستان الإسلامية تتعهد مجددا بأنها ستبذل قصارى جهدها لوصول كمية المياه المتعهد بها للشعب الإيراني أخذا بالاعتبار اتفاقية نهر هيرمند".

هذا وأفادت منظمة الفضاء الإيرانية أن الصور التي التقطها القمر الصناعي "خيام" تكشف أن الحكومة الأفغانية تقوم بتغيير مسار نهر هيرمند، مبينة أن الحكومة الأفغانية أنشأت العديد من السدود في بعض مسارات هذا النهر وبالتالي تمنع وصول المياه إلى إيران.

"فارس"

وأعلنت منظمة الفضاء الإيرانية عن استعدادها لتقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بهذا الموضوع إلى وزارة الخارجية.

يشار إلى أنه تم إرسال القمر الصناعي الإيراني "الخيام" إلى مدار 500 كيلومتر بالتعاون مع روسيا، ويتم الآن استخدام بياناته في مختلف المجالات ولتحسين المعلومات الاستخباراتية في مختلف أنحاء البلاد.

المصدر: "إرنا" + "فارس"