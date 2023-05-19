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سوناك يتوقع من دول G7 فرض عقوبات ضد روسيا

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سوناك يتوقع من دول G7 فرض عقوبات ضد روسيا
Globallookpress Michael Kappeler/dpa
قمة دول مجموعة السبع في مدينة هيروشيما اليابانية
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنه يتوقع من دول مجموعة السبع أن تفرض عقوبات على روسيا، في أعقاب القرار البريطاني تشديد العقوبات وحظر استيراد الماس من روسيا.

وقال سوناك في حديث لقناة "سكاي نيوز" البريطانية: "نجري مباحثات مع حلفائنا وشركائنا، وأنا أتوقع بالفعل أن الآخرين سيحذون حذونا مثلما فعلوا خلال العام الأخير".

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وأشار رئيس الوزراء إلى أن العقوبات تعمل بشكل فعال أكثر عندما يتم فرضها بالتنسيق بين الحلفاء.

وكانت بريطانيا قد أعلنت يوم الجمعة تشديد العقوبات ضد روسيا، ما شمل إدراج 86 من الأشخاص الجدد، الذين تقول لندن إنهم على صلة بمجمع الصناعات العسكرية الروسي، على قوائم العقوبات، وحظر استيراد أحجار الماس وبعض المعادن من روسيا.

المصدر: نوفوستي

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