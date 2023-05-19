سيناتور جمهوري جديد ينضم لسباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

أعلن السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية، تيم سكوت، أنه يعتزم الانضمام إلى سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة عام 2024.

ووفقا لصحيفة The Hill، قدم السيناتور طلبا إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية في 19 مايو، ومن المقرر أن تنطلق حملته الانتخابية رسميا في 22 مايو.

وسيتنافس سكوت على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي، وحاكم أركنساس السابق آسا هاتشينسون ورجال الأعمال فيفيك راماسوامي، وبيري جونسون، ومضيف الإذاعة لاري إيلدر.

وفي أبريل، أعلن سكوت عن تشكيل لجنة خاصة لتحديد ما إذا كان من المنطقي له الترشح للرئاسة، مدينا عمل الرئيس الأمريكي جو بايدن والحزب الديمقراطي، كما وعد بمقاومة الصين، ومحاربة الهجرة غير الشرعية، وإعطاء الآباء مزيدا من الخيارات في الأمور المتعلقة بتعليم أبنائهم، وحماية الحريات الدينية.

وكان سكوت عضوا في مجلس الشيوخ عن ولاية كارولينا الجنوبية منذ عام 2013، ويعمل في لجنة مجلس الشيوخ للبنوك والإسكان والشؤون الحضرية. وكان أيضا عضوا في مجلس النواب الأمريكي من 2011 إلى 2013، وعضوا في مجلس النواب بالولاية من 2009 إلى 2011.

سكوت هو واحد من 11 أمريكيا من أصل إفريقي فقط، شاركوا في مجلس الشيوخ الأمريكي، فضلا عن كونه أول أمريكي من أصل إفريقي في التاريخ يخدم في مجلسي الكونغرس. وقبل مسيرته السياسية، عمل سكوت في مجال الخدمات المالية.

وأشارت صحيفة The Hill، إلى أنه من المتوقع أن يعلن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، عن مشاركته في السباق على الرئاسة الأسبوع المقبل.

ومن بين الذين قد يخوضون الانتخابات التمهيدية للجمهوريين لعام 2024، نائب الرئيس السابق مايك بنس، وحاكم نيوجيرسي السابق كريس كريستي، وحاكم نيو هامبشاير كريس سونونو.

ومن الحزب الديمقراطي، تم تقديم مرشحيهم للمشاركة في الانتخابات التمهيدية الرئاسية حتى الآن من قبل الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، البالغ من العمر 80 عاما، وابن شقيق الرئيس الأمريكي الخامس والثلاثين جون كينيدي، روبرت كينيدي جونيور، والكاتبة ماريان ويليامسون.

المصدر: The Hill