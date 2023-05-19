أردوغان: لا نفكر في سحب قواتنا من سوريا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه لا يفكر في سحب الجنود الأتراك من سوريا لأن التهديد الإرهابي لبلاده لا يزال ماثلا.

وأضاف خلال لقاء مع شبكة "سي إن إن"، أن "السبب الوحيد لوجودنا العسكري في سوريا هو محاربة الإرهاب".

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وتابع قائلا: "لدينا أكثر من 900 كيلومتر من الحدود، وعبر هذه الحدود هناك تهديد إرهابي دائم لبلدنا".

وبخصوص اللاجئين السوريين، أكد أردوغان أن بلاده ستضمن عودتهم وأن أنقرة أعدت مشاريع لبناء مساكن في سوريا، من أجل عودة قرابة مليون لاجئ.

وقال أردوغان "المعارضة تركز باستمرار على شيء واحد.. تقول عندما نصل إلى السلطة سوف نعيد اللاجئين السوريين في تركيا.. من المستحيل بالنسبة لي أن أتفق مع ذلك".

وأردف الرئيس التركي بالقول "إذا كنا سنقوم بشيء من هذا القبيل، فسيتعين علينا اتخاذ تدابير معينة".

وصرح بأن المنظمات غير الربحية التركية تقوم ببناء وحدات سكنية في الأجزاء الشمالية من سوريا ليتمكن اللاجئون هنا في تركيا من العودة إلى وطنهم.

وأوضح أن هذه العملية بدأت بالفعل وأنهم الآن بصدد إطلاق مبادرة أخرى لتشجيع مليون لاجئ على العودة إلى وطنهم.

المصدر: CNN