وزارة الدفاع الأوكرانية تعترف بتقدم القوات الروسية في أرتيوموفسك

اعترفت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، بتقدم القوات المسلحة الروسية في مدينة أرتيوموفسك (باخموت).

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جاء ذلك في حديث لها على قناة "رادا" التلفزيونية حيث قالت: "في ضواحي المدينة، نواصل القتال، شمالا وجنوبا.. من الصعب جدا تنفيذ مهام قتالية وكل متر يمر مثل كيلومتر تقريبا. هناك بعض التقدم للمقاتلين الروس، وهو ما أصبح واضحا ومفهوما"، وأضافت أن لدى الروس "تفوقا في عدد الأسلحة والأفراد".

وكانت مجموعة "فاغنر" قد قالت في وقت سابق إنها مستمرة في طرد العدو من الضواحي الغربية لأرتيوموفسك، وما تبقى تحت سيطرة الجيش الأوكراني لا يزيد عن كيلومتر مربع واحد.

وكان القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين قد صرح، الجمعة، بأن القوات الأوكرانية تريد اختراق الأجنحة في أرتيوموفسك من أجل عرقلة تقدم المقاتلين الروس في المدينة نفسها، إلا أن "إجراءات شاملة" يتم اتخاذها لمنع ذلك. وذكر بوشيلين أن الوضع في أرتيوموفسك آخذ في التحسن بشكل عام.

المصدر: نوفوستي