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زيلنسكي يصل إلى جدة للمشاركة بالقمة العربية ويؤكد أنه سيلتقي بن سلمان (فيديو)

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زيلنسكي يصل إلى جدة للمشاركة بالقمة العربية ويؤكد أنه سيلتقي بن سلمان (فيديو)
وسائل إعلام
وصول زيلينسكي إلى جدة
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وصل الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الجمعة إلى جدة بطائرة فرنسية أقلعت من بولندا، حيث سيلقتي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ويشارك في القمة العربية الـ32.

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رويترز: زيلينسكي في طريقه إلى جدة للمشاركة بالقمة العربية
رويترز: زيلينسكي في طريقه إلى جدة للمشاركة بالقمة العربية

وكتب زيلينسكي في حسابه على تلغرام "سأتحدث خلال قمة الجامعة العربية. سألتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وسأعقد اجتماعات ثنائية أخرى".

وفي تغريدة عبر "تويتر" كتب زيلينسكي: "انطلاق زيارتي الأولى للمملكة العربية السعودية لتعزيز العلاقات الثنائية وعلاقات أوكرانيا مع العالم العربي. السجناء السياسيون في القرم والأراضي المحتلة مؤقتا، عودة شعبنا، صيغة السلام، التعاون في مجال الطاقة. تلعب المملكة العربية السعودية دورا مهما ونحن على استعداد للارتقاء بتعاوننا إلى مستوى جديد".

وتعقد جامعة الدول العربية اليوم اجتماعها الـ32 على مستوى القمة، في مدينة جدة غرب السعودية، في حضور كل الدول الأعضاء.

ووفق ما تحدثت وسائل إعلامية فأن زيلينسكي سيتوجه من جدة إلى اليابان للمشاركة أبضا بقمة مجموعة السبع.

المصدر: RT

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