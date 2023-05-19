البنتاغون يوقع عقدا بقيمة نصف مليار دولار لإنتاج الذخائر

وقعت وزارة الدفاع الأمريكية عقدا بقيمة نصف مليار دولار مع شركة General Dynamics لإنتاج الذخائر من عيار 120 مم، لمدة خمس سنوات.

ووفقا لبيان الجيش الأمريكي: "حصلت شركة General Dynamics، على عقد بقيمة 490 مليون دولار لتصنيع وتسليم ذخائر من عيار 120 ملم".

وقال البنتاغون، إن الذخيرة ستصنع لتلبية احتياجات الجيش الأمريكي، ويمتد العقد حتى مايو 2028.

وسبق أن أعلن البنتاغون توقيعه عقد بقيمة 27.1 مليون دولار، مع شركة General Dynamics Land Systems لصناعة دبابات من نوع "إم 1 أي 1 أبرامز" لصالح أوكرانيا. ولم يكشف البنتاغون عن عدد الدبابات التي من المقرر صناعتها، لكن يتوقع أن يتم تجهيزها حتى 29 سبتمبر المقبل.

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الجيش الأمريكي كريستين وورموث، إن النزاع في أوكرانيا أظهر أن التقديرات الأمريكية قللت من شأن أهمية توفر الذخيرة في النزاعات المسلحة.

وأضافت وورموث، أن "الولايات المتحدة تعمل بشكل وثيق مع شركائها ومؤسسات الصناعة الدفاعية لزيادة إنتاج الذخيرة ليس من أجل مواصلة مساعدة الأوكرانيين فحسب، وإنما لتجديد احتياطياتنا الخاصة أيضا".

ووفقا لها، يعتزم الجيش الأمريكي استثمار 1.5 مليار دولار في إنشاء قاعدة صناعية لزيادة إنتاج الذخيرة وقد وقع بالفعل عقودا مع عدد من الشركات المصنعة، بما في ذلك "لوكهيد مارتن" و"رايثيون".

المصدر: RT + نوفوستي