الرئاسة المصرية تتحدث عن عودة سوريا إلى الجامعة العربية ومبادرة السلام الإفريقية في أوكرانيا

أكدت الرئاسة المصرية أن المبادرة الإفريقية للسلام في أوكرانيا قيد التبلور حاليا مشيرا لمشاركة عدة دول فيها، فيما تشكل عودة سوريا للجامعة العربية دفعة لتسوية أزمتها.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "قرار عودة سوريا للجامعة العربية تم بالتوافق بين جميع الدول العربية".

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وأضاف أن "موقف مصر يتمثل في تطلعها إلى أن تكون هذه العودة، بمثابة إعطاء دفعة كبيرة للتسوية السياسية للأزمة السورية اعتمادا على أو استنادا إلى قرار مجلس الأمن 2254".

وأردف قائلا: "النقطة الأساسية ستظل هي أن سوريا عادت، وكلّنا أمل على مستوى القيادة المصرية أن تخرج دمشق من أزمتها وتستعيد استقرارها ويستعيد الشعب السوري أمنه وسلامه".

وحول الأزمة الأوكرانية، أكد فهمي أن "المبادرة الإفريقية، جاءت بعد اتصال رئيس جنوب إفريقيا، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقبل إعلان رئيس جنوب إفريقيا عن المبادرة.. ويشارك فيها عدد من الدول، منها مصر وجنوب إفريقيا، وأوغندا، وزامبييا، ودول أخرى".

وأكد أن "مصر تعاني بشدة من التداعيات والآثار السلبية الاقتصادية على أسواق الغذاء العالمية، وأسواق الطاقة، بجانب أسواق التمويل... وهناك أزمة كبيرة نتجت في العالم أجمع على مستويات متعددة، ويجب التعامل معها بأقصى قدر من الجدية".

المصدر: "سبوتنيك"