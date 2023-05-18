وداع الملكة إليزابيث كلف الخزينة البريطانية نحو 162 مليون جنيه

كلفت جنازة الملكة إليزابيث المملكة المتحدة في سبتمبر الماضي والحداد الوطني الذي أعقبها، 161.7 مليون جنيه إسترليني (186 مليون يورو) حسب الخزانة البريطانية.

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وبعد وفاة الملكة عن 96 عاما في قلعتها الاسكتلندية في بالمورال في الثامن من سبتمبر، نقل نعشها إلى إدنبرة قبل عرضه للجمهور في قاعة ويستمنستر أقدم غرفة في البرلمان البريطاني، لمدة خمسة أيام، وتجمع مئات الآلاف لتقديم العزاء.

ثم أقيمت الجنازة الرسمية في 19 سبتمبر في كنيسة ويستمنستر في لندن بحضور ألفي مدعو بينهم مئات الشخصيات والقادة الأجانب، ثم في ويندسور حيث ترقد الملكة إلى جانب زوجها الأمير فيليب.

وقال بيان خطي وجهه وزير الخزانة جون غلين إلى البرلمان إن الكلفة الإجمالية تقدر بنحو 161.743 مليون جنيه إسترليني.

وأكد أن أولوية الحكومة كانت أن تسير هذه الأحداث بسلاسة مع ضمان سلامة الجمهور.

وكانت الجنازة الرسمية للملكة الراحلة الأولى من نوعها في المملكة المتحدة منذ جنازة رئيس الوزراء الأسبق ونستون تشرتي عام 1965.

المصدر: وكالات