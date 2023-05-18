موسكو: مطالب براغ بدفع إيجار أراضي السفارة الروسية ابتزاز رسمي

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مطالبة التشيك موسكو بدفع إيجار أراض تابعة للسفارة الروسية في براغ، ابتزاز على مستوى رسمي.

وقالت زاخاروفا في تعليق على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "إطلب السلطات التشيكية للإيجار، وحتى بأثر رجعي، يشبه الابتزاز على مستوى الدولة وينتهك أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".

وأكدت أن الجانب الروسي عرض مرارا إجراء مشاورات مع خبراء حول قضايا العقارات، لافتة إلى أن موسكو ستتخذ تدابير، بما في ذلك من خلال الآليات القانونية.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا، إن براغ ستطلب من موسكو دفع إيجار الأراضي في جمهورية التشيك، التي تستخدمها السفارة الروسية. وفي الوقت نفسه، أوضح وزير الخارجية التشيكي أن بلاده ستطلب من موسكو دفع إيجار عن السنوات الثلاث الماضية.

المصدر: RT + وكالات