قديروف يعلن استعادة حصانه "زازو" المسروق إلى أرض الوطن

أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، عودة حصانه "زازو" الذي سرق في جمهورية التشيك، إلى أرض الوطن.

ونشر قديروف مقطع فيديو عبر "تلغرام" أرفقه بعبارة:"اليوم عاد زازو العزيز والحبيب إلى المنزل، وعند التفكير في الأمر فأنا لم أر حصاني الجميل مدة 9 سنوات".

وأشار قديروف إلى أن السياسيين الغربيين "أفسدوا مسيرة حصانه الرياضية"، لمجرد إزعاجه شخصيا لمعرفتهم مدى تعلقه به.

وأضاف أنه بالرغم من أن حصانه "زازو" لن يصبح بطلا، إلا أنه سيوفر له حياة كريمة وسعيدة، منوها بأن من سرقوا الحصان لم يعتنوا به جيدا مما أثر الكثير على صحته.

وتابع: "انتهى كل شيء، وحتى عملية إعادة زازو انتهت لصالحنا، ففي اللحظة الأخيرة حصل شيئ خارج المخططات الأوكرانية، ويبدوا أنهم لم يتفقوا فيما بينهم، وفي الوقت الذي ناقشوا فيه علاقاتهم الخاصة، أخذ رجالي الحصان بهدوء، دون تسليمهم المال".

وقال قديروف، في وقت سابق إنه اشترى حصانة "زازو" الذي سرق في جمهورية التشيك، بوساطة من الخدمات الأوكرانية الخاصة "وكالات الأمن الأوكرانية"، بمبلغ 18 ألف دولار.

وأفادت وسائل إعلام تشيكية في شهر مارس الماضي، بسرقة حصان الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، من إسطبل في قرية كرابشيتسي في منطقة ليتومريس، غرب جمهورية التشيك، يقدر ثمنه بـ 18 ألف دولار.

وقال قديروف وقتها إن حصانه "زازو"، أصبح أول ضحية للعقوبات الغربية التي تستهدفه وعائلته، منذ العام 2014.

وذكرت الشرطة التشيكية حينها، أنها تلقت بلاغا بسرقة حصان من أحد الإسطبلات في قرية كرابشيتسي، وقدرت أن السرقة حصلت ليلة الـ 3 - 4 من مارس الماضي، وأكدت أن طواقمها تحقق في حيثيات الحادث، وتجري عمليات بحث مكثفة عن السارق.

وأشارت الشرطة، إلى أن الخيل ذا الـ 16 عاما، يمتلك علامة نجمة غير منظمة مميزة على جبينه، إضافة إلى علامة بيضاء أسفل ركبة ساقه اليمنى الخلفية.

المصدر: نوفوستي