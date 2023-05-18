"بوليتيكو": واشنطن تحضر لسيناريو تجميد النزاع الأوكراني

أفادت صحيفة "بوليتيكو"، بأن الولايات المتحدة تستعد للسيناريو الذي يتضمن تجميد النزاع في أوكرانيا واستمراره لسنوات عديدة أو حتى لعقود.

ووفقا للصحيفة، تنظر إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في خيارات "التجميد" طويل الأمد، وهي تشمل تحديد الحدود المحتملة التي توافق أوكرانيا وروسيا على عدم تجاوزها. وتؤكد المعلومات المتوفرة لدى الصحيفة على أن هذه الحدود لن تصبح رسمية. وتشدد الصحيفة على أن هذا السيناريو قد يكون الأكثر واقعية، لأن أيا من الجانبين لا ينوي الاعتراف بالهزيمة.

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ونقلت الصحيفة عن موظف أمريكي مسؤول: "نحن نخطط على المدى الطويل، بغض النظر عما إذا هل سيبدو هذا (النزاع) مجمدا أو ذائبا".

ونوه المسؤول بأن التخطيط طويل الأمد بات أولوية متزايدة لإدارة بايدن، رغم أن الحديث دار في السابق عن سيناريو عاجل وقصير المدى.

وبحسب الصحيفة، تعتقد إدارة بايدن أن الهجوم المضاد الأوكراني المقبل "لن يوجه ضربة قاضية لروسيا". وتؤكد المقالة على أن الحديث عن سيناريو طويل الأجل يمكن أن يقوض ثقة كييف في استمرار المساعدة الأمريكية، بالنظر إلى رغبة بعض الجمهوريين في إضعاف الدعم لأوكرانيا.

وقال موظف مسؤول سابق في إدارة بايدن للصحيفة: "وقف النزاع على الطريقة الكورية هو ما يتم بحثه من جانب الخبراء والمحللين داخل وخارج الحكومة. وهذا الأمر يبدو معقولا، لأنه لا ينبغي لأي من الجانبين الاعتراف بأي حدود جديدة، والشيء الوحيد الذي يجب الاتفاق عليه هو وقف إطلاق النار على طول الخط المحدد".

المصدر: نوفوستي