الدفاع الروسية: إصابة مستودعات للمعدات والذخيرة الأجنبية واحتياطيات للجيش الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن قواتها نفذت خلال الليلة الماضية ضربات بأسلحة عالية الدقة على مستودعات للمعدات والذخيرة الأجنبية واحتياطيات للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن الضربات التي نفذت من الجو والبحر، حققت هدفها وكل المواقع المستهدفة تمت إصابتها.

وأضافت أنه نتيجة الضربات، تم تدمير مخزون كبير من الأسلحة والذخيرة للقوات الأوكرانية، كما أحبِط نقل الاحتياطيات إلى مناطق العمليات القتالية.

وفي ما يلي أبرز ما تضمنه تقرير الدفاع الروسية:

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القضاء على نحو 200 من الجنود الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب على محور دونيتسك وسط استمرار اتلفصائل الهجومية في تحرير مديمة أرتيوموفيك (باخموت) بدعم من قوات الإنزال الجوي والمدفعية والطيران

سقوط نحو 150 جنديا للعدو بين قتيل وجريح على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، ومقتل أكثر من 35 جنديا على محور خيرسون، ليبلغ إجمالي خسائر العدو على المحاور الخمسة 520 فردا خلال يوم

وشكلت خسائر الجيش الأوكراني في المعدات على المحاور المذكورة دبابتين، ومدفع هاوتزر "دي-20"، ومدفع هاوتزر "دي-30"، ومدفع ذاتي الحركة "غفوزديكا" ومنصة إطلاق تابعة لمنظومة الصواريخ المضاد للطائرات من طراز "ستريلا-10" ومدفع هاوتزر FH70 ومدفع M777 أمريكي الصنع.

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مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 428 طائرة، و234 مروحية، و208 4 طائرة بدون طيار، و423 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و9218 دبابة ومدرعة أخرى، و1100 راجمة صواريخ، و4843 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و10284 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: RT