أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن خسائر الجيش الأوكراني خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، والتي وصلت إلى 735 جنديا ومرتزقا، إضافة إلى تدمير مستودع ذخيرة ضخم ومجهز في نيكولاييف.

جاء ذلك ضمن تقرير سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ليوم الأربعاء 17 مايو، حيث تابع التقرير بإصابة الصواريخ الدقيقة بعيدة المدى لمستودع ذخيرة كبير مجهز على أراضي شركة لإصلاح السفن في مدينة نيكولاييف.

وقد أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية لمجموعة "الغرب" في اتجاه كوبيانسك نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في حيث تم صد أعمال 6 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في جمهورية لوغانسك الشعبية ومنطقة خاركوف، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 115 جنديا، وتدمير مدرعتين قتاليتين و7 مركبات إضافة إلى مدفع هاوتزر Msta-B.

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في اتجاه كراسنوليمان أصابت نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة والطائرات العملياتية والتكتيكية لمجموعة "المركز" عددا من الأهداف في وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، حيث لحقت بالعدو خسائر تصل إلى أكثر من 70 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدرعتين لنقل الجنود، ومدفع "أكاتسيا"، ومدفع D-30.

كذلك صدت وحدات من فوج البنادق الآلية رقم 252 في جمهورية لوغانسك الشعبية هجومين شنتهما مجموعتان هجوميتان تابعتان للقوات المسلحة الأوكرانية بدعم من دبابتين، وتم تحييد أكثر من 30 جندي أوكراني ودبابة واحدة.

في اتجاه دونيتسك، هاجمت مفارز الهجوم من خلال عملياتها النشطة مناطق في الأجزاء الغربية من مدينة أرتيوموفسك (باخموت الأوكرانية)، وقامت فرق من مجموعة "الجنوب" بصد العدو على أجنحة مفارز الهجوم. إلا أن الوضع الأكثر صعوبة تطور في مناطق قرى بوغدانوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، حيث صدت القوات الروسية 7 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية.

ونتيجة للأعمال الهجومية لوحدات القوات المحمولة جوا، تم احتلال خطوط أكثر استراتيجية.

كما ألحق الطيران التشغيلي والتكتيكي ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة من مجموعة "الجنوب" أضرارا بنقاط تمركز العدو والمعدات العسكرية في جمهورية دونيتسك الشعبية، فيما قام الطيران الروسي بـ 7 طلعات جوية خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأتمت المدفعية 64 مهمة نارية.

بلغت الخسائر الإجمالية للعدو في هذا الاتجاه 360 جنديا أوكرانيا ومرتزقة، وتم تدمير 4 مدرعات لنقل الجنود، و5 مدرعات قتالية، ومركبتين، ومدفع هاوتزر L-119 بريطاني الصنع، ومدفع "غفوزديكا".

كذلك تم تدمير مستودع الذخيرة للواء الآلي رقم 110، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية أفديفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك رادار مضاد للبطارية AN/TPQ-50 أمريكي الصنع.

في اتجاه جنوب دونيتسك وزابوروجيه، ألحقت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة "الشرق" خسائر للعدو تقدر بـ 150 جندي وتدمير مدرعتين قتاليتين، و6 مركبات، إضافة إلى مدفع هاوتزر D-30.

في اتجاه خيرسون، تم تصفية ما يصل إلى 40 جندي أوكراني وتدمير مدرعتين، و3 سيارات، ومدفعي "غفوزديكا"، ومدفع Msta-B.

كذلك ألحق الطيران العملياتي والتكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعة "سيلا" أضرارا بـ 83 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النيران في 112 مقاطعة.

في منطقة خيرسون، أصيب مركز قيادة المجموعة التكتيكية "غروم" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، كما أصيب مركز قيادة وحدات لواء المدفعية رقم 44 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية برياوبراجينكا بمنطقة زابوروجيه، وتعرضت نقطة مراقبة تابعة لقوات العمليات الخاصة للقوات المسلحة الأوكرانية للقصف بالقرب من جزيرة فيليكي بمنطقة خيرسون.

واعترضت أنظمة الدفاع الجوي 9 صواريخ من راجمات "هيمارس"، كما تم إسقاط 19 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق خاركوف وخيرسون وزابوروجيه وجمهورية لوغانسك الشعبية.

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:

427 طائرة

233 مروحية

4197 طائرة بدون طيار

422 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

9206 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

1100 راجمة صواريخ متعددة

4837 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون

10267 مركبات عسكرية خاصة

المصدر: RT