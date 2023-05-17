حملة أمنية ضد مدونين أوكرانيين وثقوا إصابة فاجعة باتريوت بالفيديو

اعتقلت إدارة أمن الدولة في أوكرانيا المدونين الذين نشروا لقطات عمل أنظمة الدفاع الجوي الأوكراني في كييف، كما تم حظر كاميرات مدينة كييف على الإنترنت.

تمكنت السلطات الأوكرانية من تحديد هوية 6 مواطنين مقيمين في العاصمة الأوكرانية كييف قاموا بنشر معلومات "بشكل غير قانوني" حول عمل قوات الدفاع الجوي خلال هجوم صاروخي واسع النطاق على كييف.

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جاء ذلك فيما نشرته وسائل إعلام أوكرانية، حيث استولت الأجهزة الأمنية على الهواتف المحمولة وأجهزة الكومبيوتر التي استخدمها المدونون في نشر "المحتوى المحظور"، وبناء على ذلك فتحت إدارة أمن الدولة قضايا جنائية ضدهم بموجب الفقرة الثانية من المادة 114-2 من قانون العقوبات الأوكراني، حيث يواجه هؤلاء عقوبة بالسجن قد تصل إلى 8 سنوات.

من بين المدونين المغنية الأوكرانية إينا فورونوفا، والتي نشرت مقطعا للفيديو، لم تلبث أن حذفته بعد دقيقتين، بعد أن انهالت التعليقات بالتهديد والإهانة والمطالبة بعقوبتها.

انتهى الأمر بنشرها مقطع فيديو للاعتذار، موضحة أنها تصرفت بتهور لأنها كانت "خائفة"، و"لا تعرف ماذا يجري".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت، يوم أمس الثلاثاء، بأن ضربة عالية الدقة شنها نظام صواريخ "كينجال" فرط الصوتي على مدينة كييف أصابت نظام الدفاع الصاروخي "باتريوت" الأمريكي، فيما رفض الجانب الأوكراني التعليق على ذلك، بينما قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكراني "أسقطت" ليلا جميع صواريخ "كينجال" التي أطلقت باتجاه "كييف".

المصدر: RT