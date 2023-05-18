لافروف: واشنطن غير مستعدة الآن أو في المستقبل المنظور لحل الوضع في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الولايات المتحدة، ليست مستعدة الآن ولا في المستقبل المنظور، للقيام بخطوات بناءة لحل الوضع في أوكرانيا.

وأضاف لافروف في إيجاز صحفي اليوم: "الولايات المتحدة ليست مستعدة في هذه المرحلة أو حسب رأيي في المستقبل المنظور، لاتخاذ أي إجراء بناء فيما يتعلق بتسوية الوضع في أوكرانيا، الذي قامت واشنطن بنفسها بتكوينه خلال سنوات عديدة".

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وشدد لافروف على أن الولايات المتحدة تواصل تعقيد الوضع في أوكرانيا، في سياق مسارها الاستراتيجي لمواجهة التكوين الموضوعي لعالم متعدد الأقطاب، وذلك بهدف المحافظة على هيمنتها، وإخضاع الجميع وكل شيء لإرادتها.

وقال الوزير الروسي: "ويتم استخدام أوكرانيا في إطار هذا المسار كأداة مطيعة".

المصدر: نوفوستي