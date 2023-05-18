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وزير الدفاع الروسي يتفقد تدريب الجنود المتعاقدين في المنطقة العسكرية الغربية

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وزير الدفاع الروسي يتفقد تدريب الجنود المتعاقدين في المنطقة العسكرية الغربية
Globallookpress Russian Ministry of Defence
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو (صورة أرشيفية)
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تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عملية تنظيم تدريب الجنود المتعاقدين في مناطق التدريب في المنطقة العسكرية الغربية.

جاء ذلك نقلا عن بيان لوزارة الدفاع الروسية حيث تابع البيان أن رئيس الإدارة العسكرية الجنرال أوليغ ساليوكوف أبلغ القائد العام بأن جميع التدريبات في ساحات التدريب تتم بتوجيه من الضباط الذين حصلوا على تجربة قتالية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة، ويتم تنظيمها مع مراعاة خصوصية استخدام العدو للأسلحة الغربية".

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ويشار إلى أن أحد قادة الوحدات التي تخضع للتدريب أبلغ شويغو بإجراء تدريب عملي مكثف مع الجنود المتعاقدين في التدريب الخاص التكتيكي والطبي وتدريبات مكافحة الحرائق وقيادة المعدات العسكرية والخاصة، وكذلك الاتصالات، حيث يقوم جميع المتدربين بإطلاق النار من أنواع الأسلحة المختلفة.

وتابع القائد: "يجري حاليا تدريب فردي للمتعاقدين وكذلك التنسيق القتالي كجزء من الفرق والفصائل في ساحات التدريب بالمنطقة العسكرية الغربية. وبعد الانتهاء من دورة كاملة من التدريب العملي، يتم إرسال الأفراد إلى نقاط الانتشار الدائمة، من أجل مزيد من التدريب كجزء من وحداتهم وفصائلهم العسكرية".

المصدر: نوفوستي

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