سفارة روسيا: تقرير المستشار الأمريكي جون دورهام أكد أن مزاعم ارتباط ترامب بموسكو ضرب من الخيال

قالت السفارة الروسية في واشنطن، إن تقرير المستشار الأمريكي جون دورهام، حول الانتخابات الأمريكية لعام 2016، أثبت كذب مزاعم وجود علاقة بين دونالد ترامب وروسيا.

وشددت السفارة الروسية، في بيانها، على أن هذه المزاعم كانت وليدة خيال بعض المسؤولين الأمريكيين وهدفت لتحقيق مآرب سياسية داخلية.

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وأضاف البيان: "أكد التقرير مرة أخرى، أن موضوع وجود علاقة مزعومة للرئيس السابق ترامب مع موسكو، ليس أكثر من مجرد ثمرة للخيال الهائج لبعض المسؤولين الأمريكيين الذين قرروا اللعب بالورقة الروسية لتحقيق أغراض سياسية داخلية".

ونوهت السفارة الروسية، بأن الجانب الأمريكي، استغل مزاعم "التدخل الروسي" في انتخابات عام 2016، لكي يفرض العديد من العقوبات ويطرد بعض الدبلوماسيين ويصادر أملاك الدولة الروسية، كما أصبحت "أحد أسباب انهيار العلاقات الثنائية".

في بداية هذا الأسبوع، تم نشر تقرير للمستشار الخاص جون دورهام يفيد بأنه لم يكن لدى هيئات حماية القانون الأمريكية ولا لدى أوساط المخابرات أي دليل حقيقي على تواطؤ ترامب مع روسيا في انتخابات عام 2016.

المصدر: نوفوستي