صحيفة: ممثلة البيت الأبيض هربت من إيجاز صحفي بعد سؤال عن روسيا

تعرضت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للانتقاد، لقطعها إحاطة إعلامية فجأة وتركها المنصة بعد سؤال عن التحقيق حول "علاقات" دونالد ترامب مع روسيا خلال انتخابات عام 2016.

أفادت بذلك صحيفة "ديلي ميل"، وذكرت أنه تم في بداية هذا الأسبوع نشر تقرير للمستشار الخاص جون دورهام يفيد بأنه لم يكن لدى هيئات حماية القانون الأمريكية ولا لدى أوساط المخابرات أي دليل حقيقي على تواطؤ ترامب مع روسيا في انتخابات عام 2016.

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وخلال إحاطة إعلامية في البيت الأبيض، وجه الصحفي فيليب ويغمان سؤالا إلى جان بيير عن رد فعل الإدارة الأمريكية على تقرير المستشار الخاص، لكن الأخيرة أحالته إلى وزارة العدل الأمريكية، فما كان من ويغمان إلا مواصلة الإصرار والتذكير بأن الرئيس جو بايدن تحدث مرات عديدة عن ضرورة بقاء وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي مستقلين، وشدد الصحفي على أن نتائج تحقيق دورهام "تشهد على عكس ذلك". كما سأل الصحفي عما إذا كان بايدن يوافق على استنتاج المستشار الخاص بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي بحاجة إلى "تغييرات جذرية".

بعد ذلك، أغلقت جان بيير ورقة الإحاطة الخاصة بها، وأكدت أن القضية تخص وزارة العدل الأمريكية. وقالت: "ليس هذا ما أود التحدث عنه من هذه المنصة. كما ذكرت في سؤالك، نحن نؤمن بوزارة عدل مستقلة. هذا ما قاله الرئيس عندما ترشح، وهذا ما قاله الرئيس خلال العامين الماضيين"، وبعد ذلك غادرت ممثلة البيت الأبيض المنصة.

ووفقا للصحيفة، أثار تصرف جان بيير، غضب المستخدمين في الإنترنت. من جانبها، أكدت قناة "فوكس نيوز"، أن جان بيير نشرت سابقا على شبكات التواصل الاجتماعي مواد تدعم الاتهامات ضد ترامب، واصفة إياه بـ "دمية" روسيا.

المصدر: نوفوستي