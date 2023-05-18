أنطونوف يعلق على دعوة المخابرات المركزية للروس لمشاركة المعلومات

وصف السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف دعوة وكالة المخابرات المركزية للمواطنين الروس لمشاركتها المعلومات الحساسة بأنها جزء من الحملة المنسقة في إطار حرب هجينة ضد روسيا.

وقال أنطونوف تعليقا على مقطع فيديو نشرته المخابرات المركزية مؤخرا تدعو فيه الروس لمشاركة معلومات حساسة، إن هذا "ليس أول استفزاز وقح من قبل وكالات المخابرات الأمريكية"، وإن الغرب وبعد فشل "حرب العقوبات الخاطفة" وإدراكه استحالة إلحاق هزيمة عسكرية بروسيا، يحاول زرع الفتنة في المجتمع الروسي.

وأشار إلى "أننا أمام حملة منسقة في إطار حرب هجينة تخاض ضد روسيا".

وفي وقت سابق أفيد بأن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أنشأت قناة على تطبيق "تيليغرام"، حيث نشرت مقطع فيديو دعائيا باللغة الروسية وقالت إنها مهتمة بالمعلومات، على وجه الخصوص، حول "الاقتصاد أو القيادة العليا" لروسيا.

إقرأ المزيد

وردا على ذلك، أشار الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إلى أن وكالة المخابرات المركزية وغيرها من وكالات الاستخبارات الغربية لا تخفف أنشطتها في روسيا، وأن الأجهزة المختصة الروسية "تراقب هذا الفضاء بشكل صحيح أيضا".

من جانبها، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن النشاط الخبيث لضباط المخابرات الأمريكية في الجزء الروسي من الإنترنت لن يمر دون رد.

المصدر: "نوفوستي"