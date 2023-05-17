زاخاروفا: موسكو سترد على محاولة واشنطن تجنيد بعض الروس عبر تطبيق "تيليغرام"

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن النشاط الخبيث لضباط المخابرات الأمريكية في الجزء الروسي من الإنترنت لن يمر دون رد، وواشنطن تعلم أن رد موسكو لا بد قادم

وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية يوم الأربعاء "مثل هذا النشاط الخبيث، بما في ذلك توزيع المواد التحريضية، لن يبقى دون رد فعال ومناسب. إنهم يعلمون أن ردنا قادم".

وشددت الدبلوماسية الروسية، على أن هذه الإجراءات تشير إلى مستوى هروب الفكر في الولايات المتحدة وهي مؤشر على نشاط متزايد بشكل حاد على هذا المسار للدولة، وهو أمر غير ودي.

وأشارت زاخاروفا: "إطلاق هذا المورد الرائع بين علامتي اقتباس، هو معرفة وكالة التجسس الأمريكية. قرأت الكثير عنها، لكن أعتقد أنني رأيت هذا في الأفلام فقط.. إنه مضحك، إنه نوع من السيرك كما تعلمون ، أو السيرك الرقمي، الساخر أو شيء من هذا القبيل، لا يمكنني التعليق عليه إلا بهذه الطريقة".

وفي وقت سابق أفيد أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أنشأت قناة على تطبيق "تيليغرام"، حيث نشرت مقطع فيديو دعائيا باللغة الروسية. وأرفقت مع الفيديو أن وكالة المخابرات المركزية مهتمة بالمعلومات، على وجه الخصوص، حول "الاقتصاد أو القيادة العليا" لروسيا.

وفي منشور آخر، كتبت وكالة المخابرات الأمريكية أنه "للمرة الأولى، تقوم بتأسيس وجود على تيليغرام، للاتصال بمن يشعرون بأنهم مضطرون للتفاعل مع وكالة المخابرات المركزية".

ووفقا لشبكة CNN، قال مسؤولو وكالة المخابرات المركزية المشاركون في هذا المشروع إنهم يريدون الحصول من الروس على "معلومات تحتاجها الولايات المتحدة".

وفي وقت سابق، ردا على سؤال حول قناة "تيليغرام" الخاصة بوكالة المخابرات المركزية، قال دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، إنه مقتنع بأن الخدمات الخاصة الروسية تراقب هذا الفضاء بشكل صحيح أيضا.

المصدر: نوفوستي