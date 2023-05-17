انطلاق مناورات "الأسد الإفريقي – 2023" في تونس

انطلقت يوم أمس الثلاثاء، التدريبات العسكرية "الأسد الإفريقي - 2023" بمشاركة قوات تونسية وأمريكية في شمال شرقي تونس، حسبما أفادت وكالة "تونس إفريقيا برس".

وبدأت المناورة التي ينظمها الجيش التونسي والقيادة الأمريكية في إفريقيا، في قاعدة بوفيشة العسكرية بمدينة نابل الواقعة شمال شرقي البلاد، وستستمر المناورة حتى 6 يونيو المقبل.

وتهدف مناورة "الأسد الإفريقي" إلى تعزيز القدرات العملياتية للجيش التونسي من خلال التدريبات الميدانية والمناورات المشتركة والعمليات البحرية والجوية، وتشمل التدريبات أيضا دورات نظرية في الهندسة العسكرية والأمن السيبراني والقانون والعلاقات العامة.

وبين مدير التدريب عن الجانب التونسي لدى إشرافه على الافتتاح بحضور نظيره الأمريكي بمستوى التعاون العسكري بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن التمرين العسكري المشترك الأسد الإفريقي أثبت جدوى كبيرة في تحسين القدرات العملياتيّة للجيش التونسي، كما يمثل مناسبة هامة لدعم مختلف المجالات العسكرية من خلال تبادل الخبرات في مجالات التخطيط العملياتي والاستعلامات التكتيكية والهندسة العسكرية والتكامل أرض- جوّ والإنزال المظلّي واقتحام السفن والأمن السيبراني والإسناد الصحي.

من جهته أكد مدير التمرين عن الجانب الأمريكي دعم بلاده المتواصل للمؤسسة العسكرية التونسية واستعدادها لتطوير مستوى هذا التعاون من خلال تكثيف التمارين العسكرية المشتركة وتعزيز الشراكة على جميع المستويات، مذكرا في هذا الصدد بأهمية مناورة الأسد الإفريقي في دعم القدرات العسكرية للجانبين، كما بين الدور الفعال الذي يضطلع به الجيش التونسي في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وسيتم على هامش هذا التمرين تنظيم دورات تكوينية ودروس نظرية وتطبيقية في عدة اختصاصات على غرار الهندسة العسكرية والأمن السيبراني والشؤون القانونية والعلاقات العامة بمشاركة أفراد من القوات العسكرية من بعض الدول الإفريقية الصديقة.

المصدر: وكالات