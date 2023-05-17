كيسنجر يتكهن بما سيقوله بايدن لنظيره الصيني في حال التقيا وجها لوجه

عبّر وزير خارجية أمريكا الأسبق هنري كيسنجر عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة والصين أكبر تهديد للعالم متسائلا عما إذا كان بإمكانهما إقامة علاقة تؤدي إلى التقليل مخاطر النزاعات.

وقال كيسنجر في مقابلة معThe Economist : "في حال التقى رئيسا البلدين .. ونأمل ذلك.. فإن الرئيس الأمريكي سيقول لنظيره: "سيدي الرئيس، إن أكبر الأخطار التي تحدق بالعالم حاليا هي نحن الاثنين.. بمعنى أنه لدينا القدرة على تدمير البشرية.. أعتقد أننا يجب أن نتفق فيما بيننا على محاولة تجنب الوصول إلى مثل هذا الوضع".

المصدر: نوفوستي