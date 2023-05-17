صحيفة صينية: تصميم مسيّرات محلية منسجمة مع "السياج الجغرافي الإلكتروني" لا تطلق "نيرانا صديقة"

يعكف المصنعون الصينيون للطائرات المسيرة لأغراض الاستطلاع والقتال، عند تصدير منتجاتهم، إلى تزويدها بالتكنولوجيا التي تحول دون استخدامها من قبل أي طرف ضد دولة الصين.

وذكرت ذلك صحيفة South China Morning Post، ونقلت عن مصدر مقرّب في الجيش الصيني أن المسيرات القتالية والاستطلاعية الصينية تم تصميمها وتطويرها كي يتم التعرف عليها من قبل "السياج الجغرافي الإلكتروني" على مسار حدود الأراضي الصينية.

ولفت المصدر، في حديث ذي طابع سرّي مع الصحيفة، إلى أن المعلومات حول هذه القيود مذكورة في التعليمات الخاصة بالطائرات المسيّرة.

وبينت الصحيفة الصينية أن، هالوك بيرقدار، المدير العام لشركة "بايكار ماكينا" التركية لإنتاج الطائرات من دون طيار، ذكر في وقت سابق أنه بسبب هذه القيود، رفض العديد من العملاء شراء الطائرات المسيرة الصينية، واختاروا التركية.

يشار إلى أن ما قيل يدل على أن الطائرات المسيرة هذه ستتوقف عن الطيران أو عن إطلاق "نيران صديقة" عند اقترابها من الحدود الصينية .

المصدر: تاس