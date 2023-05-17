مصدر رفيع المستوى: دول الاتحاد الأوروبي طالبت بتعويضات عن توريد الذخيرة إلى أوكرانيا

كشفت مصدر أوروبي رفيع المستوى في بروكسل، أن دول الاتحاد الأوروبي، طالبت بتعويضات عن الذخيرة والصواريخ التي تم تسليمها إلى كييف بمبلغ 650 مليون يورو.

وقال المصدر: "تعهدنا بمليار يورو وفقا لخطة الاتحاد الأوروبي المعتمدة مسبقا للإمداد الفوري بالذخيرة لأوكرانيا من الاحتياطيات المتاحة لدول الاتحاد، وطلبت دول الاتحاد الأوروبي تعويضا عن الذخيرة والصواريخ التي زودت بها أوكرانيا بمبلغ 650 مليون يورو".

وأضاف أن طلبات التعويض تتم الموافقة عليها حاليا. مؤكدا أن الغرض من هذه الخطة هو "إمداد أوكرانيا بأكبر قدر ممكن (من الأسلحة)".

وتابع المصدر الأوروبي: "إذا كانت الطلبات الواردة من دول الاتحاد الأوروبي أعلى من المليار يورو المتفق عليها، فسيتعين علينا التفكير في طرق التمويل".

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، كما أكدت الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.

وذكر لافروف أيضا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط توريد الأسلحة، ولكن أيضا تدريب الأفراد.. في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى."

وصرح الكرملين أن ضخ أوكرانيا بالسلاح من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

المصدر: نوفوستي