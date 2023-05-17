نيبينزيا: تصريحات رئيس المخابرات الأوكرانية حول اغتيال الصحفيين الروس مثال واضح على خطاب الكراهية

عممت البعثة الدبلوماسية الروسية لدى مجلس الأمن الدولي، اعتراف رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف، بتورط الاستخبارات الأوكرانية باغتيال الصحفيين الروس.

وأشار مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إلى تصريحات بودانوف التي قال فيها:" لقد قتلنا الروس وسنواصل قتلهم في أي مكان على وجه الأرض حتى نحقق النصر الكامل لأوكرانيا".

وشدد نيبينزيا على أن تصريحات بودانوف مثال واضح على خطاب الكراهية الأوكراني الموجه نحو التحريض على العنف و"الروسوفوبيا".

وتطرق نيبينزيا إلى استطلاع للرأي أجري في أوكرانيا، تم خلاله الاستفتاء حول الشخصية الروسية التالية التي يجب اغتيالها بعد داريا دوغينا، وفلادلين تاتارسكي، وزاخار بريليبين،

وأكد أن مثل هذه الإجراءات من قبل كييف تنتهك أحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

واعترف رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف، أمس الثلاثاء، بضلوع الاستخبارات الأوكرانية خلف العديد من حوادث استهداف الصحفيين في روسيا.

ومن جانبه قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت سابق، تعليقا على تصريحات بودانوف، إن نظام كييف لا يرعى الجرائم فحسب، بل هو منظمها وملهمها ومنفذها.

وشدد بيسكوف على أن مثل هذه التصريحات تؤكد مرة أخرى صحة قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإطلاق العملية العسكرية الخاصة.

المصدر: نوفوستي