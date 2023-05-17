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اقرأ ما كتبتموه!.. وزير خارجية الهند يرد على بوريل بشأن النفط الروسي

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اقرأ ما كتبتموه!.. وزير خارجية الهند يرد على بوريل بشأن النفط الروسي
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رد وزير خارجية الهند على تصريحات رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل الأخيرة التي دعا فيها الاتحاد الأوروبيل لاتخاذ إجراء ضد الهند "لأنها تكرر النفط من روسيا لبيعه في أوروبا".

وقال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار إن رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، يجب أن يقرأ لوائح الاتحاد الأوروبي بعناية أكبر قبل الدعوة لمحاربة المنتجات النفطية الهندية من المواد الخام الروسية، "انظر إلى قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي. النفط الروسي الذي خضع لمعالجة عميقة في بلد ثالث لم يعد يعتبر روسيا. أقترح أن تنظر إلى قرار المجلس رقم 833/2014".

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وكان بوريل قد صرح في مقابلة مع صحيفة فاينانشيال تايمز بأن على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراء ضد الهند، التي تكرر النفط من روسيا لبيعه في أوروبا. منوها بأنه يتم ذلك للتحايل على القيود الاقتصادية.

المصدر: نوفوستي

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