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نصيحة ذهبية من ماسك! (فيديو)

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نصيحة ذهبية من ماسك! (فيديو)
ماسك صحبة أطفاله
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قدم رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، نصيحة مهنية مهمة للمستقبل لأطفاله الـ10.

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وقال المدير التنفيذي لشركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية، ومؤسس "سبيس إكس" و "ستار لينك" لخدمات الإنترت عبر الأقماء الصناعية: "أود أن أقول فقط إن عليهم أن يتبعوا قلبهم نوعا ما فيما يعتبرون أنه من الممتع القيام به أو يرضيهم".

وأضاف في مقابلة بثت الأربعاء على شبكة "CNBC": "حاول أن تكون مفيدا قدر الإمكان لبقية المجتمع".

ومعروف عن ماسك أنه يحب الأطفال، وكثيرا ما يشجع على الإنجاب، كما أنه لا يحبذ تربية أطفال أغنياء، علما أنه من أصحاب الثروات.

حيث قال في إحدى مقابلاته السابقة: "الأطفال الأغنياء لديهم حافز أقل من أولئك الذين لا يملكون شيئا"، حيث يعتبر أن الطفل الغني لديه دوافع أو محفزات أقل من غيره.

وفي وقت سابق، كشف الملياردير الأمريكي عن سبب قراره إنجاب الكثير من الأطفال، معارضا الحجج القائلة إن التحكم في عدد السكان ضروري في جميع أنحاء العالم.

وقال في تصريحات صحفية: "لا يوجد عدد كاف من الناس، لا يمكنني التأكيد على هذا بما فيه الكفاية.. ليس هناك عدد كاف من البشر". وأضاف أن هناك العديد من الأشخاص الذين يعتقدون أن السكان ينمون خارج نطاق السيطرة، لكن "الأمر عكس ذلك تماما"، والحضارة البشرية في خطر.

المصدر: CNBC

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