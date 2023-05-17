نصيحة ذهبية من ماسك! (فيديو)

قدم رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، نصيحة مهنية مهمة للمستقبل لأطفاله الـ10.

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وقال المدير التنفيذي لشركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية، ومؤسس "سبيس إكس" و "ستار لينك" لخدمات الإنترت عبر الأقماء الصناعية: "أود أن أقول فقط إن عليهم أن يتبعوا قلبهم نوعا ما فيما يعتبرون أنه من الممتع القيام به أو يرضيهم".

وأضاف في مقابلة بثت الأربعاء على شبكة "CNBC": "حاول أن تكون مفيدا قدر الإمكان لبقية المجتمع".

ومعروف عن ماسك أنه يحب الأطفال، وكثيرا ما يشجع على الإنجاب، كما أنه لا يحبذ تربية أطفال أغنياء، علما أنه من أصحاب الثروات.

حيث قال في إحدى مقابلاته السابقة: "الأطفال الأغنياء لديهم حافز أقل من أولئك الذين لا يملكون شيئا"، حيث يعتبر أن الطفل الغني لديه دوافع أو محفزات أقل من غيره.

وفي وقت سابق، كشف الملياردير الأمريكي عن سبب قراره إنجاب الكثير من الأطفال، معارضا الحجج القائلة إن التحكم في عدد السكان ضروري في جميع أنحاء العالم.

وقال في تصريحات صحفية: "لا يوجد عدد كاف من الناس، لا يمكنني التأكيد على هذا بما فيه الكفاية.. ليس هناك عدد كاف من البشر". وأضاف أن هناك العديد من الأشخاص الذين يعتقدون أن السكان ينمون خارج نطاق السيطرة، لكن "الأمر عكس ذلك تماما"، والحضارة البشرية في خطر.

"I would just say, you know, to sort of follow their heart in terms of what they find interesting to do or fulfilling to do," Elon Musk said on Tuesday when asked what career advice he has for his children. "And try to be as useful as possible to the rest of society." pic.twitter.com/i0c1SG6wCh — CNBC Make It (@CNBCMakeIt) May 16, 2023

المصدر: CNBC