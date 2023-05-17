ماسك يستشهد بقول مأثور في طريقة اختيار الرؤساء (فيديو)

ألمح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إلى أنه يندم لأنه صوت للرئيس جو بايدن، خلال انتخابات عام 2020، قائلا: "أتمنى لو كان لدينا إنسان طبيعي رئيسا".

وفي مقابلة مع cnbc، سئل ماسك عما إذا كان يأسف للقرار الذي اتخذه عام 2020 بالتصويت لصالح بايدن، إلا أن مالك موقع "تويتر"، لم يقدم إجابة واضحة، حيث ضحك وقال: "يا رجل، أتمنى أن يكون لدينا إنسان طبيعي ليكون رئيسا".

CNBC reporter asks @elonmusk if he regrets voting for Joe Biden.



His response: “Man, I wish we could have just a normal human being as President." pic.twitter.com/Rq5Z2cBtw1 — The Post Millennial (@TPostMillennial) May 16, 2023

وأضاف: "هناك قول مأثور، مفاده بأنه من الأفضل أن تتم إدارتنا من قبل أشخاص يتم اختيارهم عشوائيا من دفتر الهاتف من أعضاء هيئة التدريس في جامعة هارفارد.. لا أعرف من قال ذلك، لكنه كان شخصا حكيما للغاية".

واعتبر أنه "لو كان بإمكاننا استخدام هذه الطريقة لاختيار رئيس لنا، لكان هذا رائعا!". فرد المذيع قائلا: "من الواضح أنك لست سعيدا ببايدن".

فأجاب ماسك قائلا: "ألا نريد فقط إنسانا طبيعيا؟"، مشددا على أهمية امتلاك رئيس يكون رئيسا تنفيذيا جيدا، ملمحا إلى أن الرئيس الحالي يفتقر إلى هذه القدرة.

وأوضح أن عملية اختيار رئيس "ليست مجرد مسألة هل يشاركونك معتقداتك.. لكن هل هم جيدون في إنجاز الأمور"، لافتا إلى أن "هناك الكثير من القرارات التي يجب اتخاذها كل يوم. العديد منها لا يتعلق بالمعتقدات. وأنت فقط تريد مديرا تنفيذيا جيدا".

المصدر: the post millennial